Следком Беларуси объявил о планах экстрадиции Тихановской

02.03.2021, 13:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следственный комитет Беларуси сообщил 2 марта, что передал документы на экстрадицию оппозиционера Светланы Тихановской.

Ее связывают с попыткой захвата административных зданий в Гомеле и организации массовых беспорядков в этом городе, которые якобы собирались устроить доверенные лица Тихановской.

Следком опубликовал видео, на котором якобы снято, как в августе 2020 года еще до проведения президентских выборов доверенные лица Тихановской в ее присутствии обсуждают “закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления”.

“Основных фигурантов” дела якобы задержали 6–8 августа.

“Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам. По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру. Расследование уголовного дела завершено”, – заявили в Следкоме Беларуси.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

22 февраля 2021 года Тихановская, которая находится за пределами Беларуси, объявила о подготовке к новым протестным акциям в стране.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь, она находится в поездке по странам Евросоюза.

Осенью 2020 года Тихановскую объявили в розыск в Беларуси и России.

—