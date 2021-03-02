 

Гозман: А ведь Горбачев мог повернуть в сторону лагерей и запретов – СССР бы еще несколько лет продержался, но рухнул бы потом с жутким грохотом

02.03.2021, 13:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Начальник тюрьмы, разрушивший тюрьму – к 90-летию Михаила Горбачева.

А сколько их было за всю историю России? Тех, кто был на самом верху, и хотел не закабалять страну, а дать ей свободу. Несколько человек – князь Дмитрий Голицын, Александр Второй, Ельцин. И конечно, Михаил Сергеевич.

Говорят, он попал в тяжелейшие обстоятельства. Страна, которую он возглавил, не могла больше существовать в брежневском варианте – все разваливалось, деньги кончились, машина массового террора сгнила. Ни страха уже не было, ни уважения. Так что его действия по реформированию можно считать вынужденными – реформы бы начал любой, оказавшийся на его месте.

Но подвиг его и, соответственно, вечная благодарность ему за то, куда он повернул. Мог ведь в сторону лагерей и запретов – и еще бы несколько лет СССР продержался, рухнул бы, конечно, с жутким грохотом, похоронив под обломками и себя и, не исключено, весь мир. Но кто же из старой гвардии того времени верил в такой исход? И его обкомовское прошлое, его круг общения, наверняка, толкали его именно туда. Скорее всего, и товарищи по Политбюро верили, что он поведет Советский Союз по пути если не Сталина, то Андропова.

А он пошел в другую сторону – свобода, возможности человека, инициатива. И вот за этот его выбор – а это был его личный свободный выбор, был бы я верующим, я бы вечно молил бога за него. Может, он и не знал, куда это приведет, может, он хотел чего-то другого – правильного социализма, например. Но это все неважно. Он, начальник тюрьмы, сломал тюрьму!

А все плохое и хорошее, что было дальше, делали уже мы. Но в начале пути был он и его выбор, предопределивший жизнь каждого из нас.

Дорогой Михаил Сергеевич! Все мы смертны. Но я искренне желаю вам дожить до того времени, когда большинство наших сограждан поймут величие совершенного вами. И жить еще долго после этого, окруженным почетом и уважением людей, которым вы дали свободу.

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции “Сад памяти”

24.06 / Дональд Трамп и Анджей Дуда: переговоры в Белом доме

11.01 / В Японии обнаружили новую мутацию коронавируса

19.11 / Врач оценил эффективность народных методов профилактики коронавируса

10.11 / РДШ и Black Star выпустили клип ко Дню полиции

03.02 / ВСУ: Telegram-каналы “НачШтаба” и “Дежурный ООС” – это российские проекты

21.08 / Трамп назвал Байдена «недругом Пенсильвании», выступая на родине кандидата в президенты от демократов

10.08 / Названы новые востребованные профессии ближайшего десятилетия

01.03 / В Ташкенте пять студентов умерли от отравления неизвестным веществом

28.10 / Участники ТКГ договорились открыть пункты пропуска “Золотое” и “Счастье” 10 ноября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска