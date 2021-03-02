 

Лукашенко высказался о трансфере власти в Белоруссии: Это наше дело

02.03.2021, 13:52, Разное
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Президент Белоруссии в очередной раз опроверг данные о том, что он собирается передать власть сыновьям. Александр Лукашенко отметил, что его родные не могут претендовать на пост главы государства по закону.

По его словам, новые президентские выборы состоятся сразу после референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет в январе или феврале 2021 года. На заседании Лукашенко подчеркнул, что выдвинуть свою кандидатуру может каждый.

Глава республики добавил, что не обсуждал вопрос передачи власти с российским коллегой Владимиром Путиным. Эта тема касается только Белоруссии. “Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело”, – сказал Лукашенко.

Также президент назвал невозможным объединение Белоруссии и России в одно государство. Политик рассказал, что две страны по отдельности будут гораздо сильнее, чем как единое образование.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 22 февраля. Переговоры президентов длились больше шести часов. Они обсудили взаимодействие двух стран в формате Союзного государства.

Политолог Максим Жаров уверен: разговор двух президентов в Сочи пошел не по плану. Эксперт допустил, что политики могли поругаться. Подробнее об этом можно узнать из статьи на сайте “Дни.ру”.



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