 

Уволенный из «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал о серьезной болезни

02.03.2021, 13:50, Разное
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Новым героем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» станет Сергей Сафронов. Уволенный из «Битвы экстрасенсов» телеведущий признался коллеге, что у него серьезная болезнь.
Несколько месяцев назад он начал жаловаться на повышенное потоотделение, отдышку и ком в горле. Сергей Сафронов решил не откладывать визит к врачу и экстренно пройти полное обследование. В результате у него теперь шрам на шее, так как медикам необходимо было взять фрагменты. Точный диагноз иллюзиониста пока неизвестен, так как он откроет его только в эфире программы «Секрет на миллион».

Сергей Сафронов признался, что родные люди очень переживают за его здоровье. Когда телеведущий пояснил о болезни отцу, то он не смог сдержать слез и разрыдался сыну в трубку. По словам представителей издания «Слово и Дело», уволенного с «Битвы экстрасенсов» Сафронова возмущает тот факт, что ни один участник программы не увидел у него признаков заболевания. Казалось бы, они все обладают экстрасенсорными навыками и силой, но никто не указал иллюзионисту на предстоящие проблемы. Кроме новости о болезни, в Сети активно обсуждают историю со взятками, из-за которой актер лишился работы.



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