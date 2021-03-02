 

Ведущий Сергей Дружко озвучит инопланетянина в фильме «Скайлайн-3»

02.03.2021, 13:50, Разное
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Сергей Дружко, который является экс-ведущим программы «Необъяснимо, но факт», занялся озвучкой фильмов. Его голосом будет говорить инопланетянин в картине «Скайлайн-3».
По словам телеведущего, это логичное продолжение его деятельности, так как в фильме будет рассказана история о нашествии инопланетян на планету. Лента, которая выйдет в прокат в РФ 11 марта, станет триквелом фильма 2010 года. По сюжету, события будут проходить спустя несколько лет после вторжения на Землю пришельцев. Кроме этого, планету атакует неизвестный вирус, который будет угрожать не только людям, но и дружественным инопланетным гибридам. При этом, единственная, кто может спасти человечество – это мутант Роуз Корли. Она появилась на свет на борту космического шаттла. Для того, чтобы выполнить эту непростую миссию, ей предстоит полететь на другую планету.
Сергей Дружко рассказал, что во время озвучки инопланетянина он «немного импровизировал». Ведущий добавил собственные «фишки», поэтому уверен, что персонаж получится узнаваемым.

Как пишет издание «Политэксперт», исполнительницей главной роли в «Скайлайн-3» стала актриса из США Линдси Морган. Для съемок фантастического боевика создателям картины понадобилось 20 миллионов долларов.



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