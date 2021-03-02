 

Валерий Афанасьев признался в измене умирающей жене с Марией Ароновой

02.03.2021, 13:50, Разное
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Народный артист РФ Валерий Афанасьев публично признался, что он изменял умирающей жене с актрисой Марией Ароновой из фильма «Батальон». Связь между ними длилась практически месяц, в тот период жизни артиста она поддерживала его всем необходимым.
По словам Валерия Афанасьева, когда у них возникла романтическая связь, он остался без средств к существованию. Мария Аронова выделяла ему не только деньги, но и покупала еду с продуктами. Артистка полагала, что он относится к ней серьезно, но потом Афанасьев понял, что они разные люди и долго жить вместе им не удастся.

Кроме того, у актера было много свободного времени, которое он тратил на воспитание ребенка и домашние хлопоты. А Мария Аронова все это время снималась в кино. В итоге Валерий Афанасьев решил вернуться к своей законной жене Анне, скончавшейся четыре года назад.

Мария Аронова никогда не комментировала этот эпизод своей жизни. Но она признавалась, что сожалеет о случившемся, ведь она не успела попросить прощения у супруги Афанасьева.

Источник: nation-news.ru



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