ВОЗ рекомендует не использовать гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

02.03.2021, 13:36, Разное

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ВОЗ публикует активные руководства по разным аспектам, которые связаны COVID-19. Слово «активный» значит, что по мере возможностей документ будет обновляться на той же странице. В его создании приняла участие группа ученых, среди которых есть один российский эксперт – инфекционист Наталья Пшеничная из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

Новые рекомендации ВОЗ основаны на доказательствах, собранных в шести исследованиях, в которых приняли участие более 6 тысяч человек. Около половины участников этих исследований принимали гидроксихлорохин для профилактики COVID-19 после контакта с инфицированными людьми или без таких контактов. Эксперты сделали следующие выводы:

гидроксихлорохин не обладает значимым эффектом на смертность и госпитализацию (высокий уровень доказательств);

гидроксихлорохин не оказывает значительного эффекта на развитие лабораторно подтвержденного COVID-19 (средний уровень доказательств);

прием гидроксихлорохина, по всей видимости, связан с развитием побочных эффектов у участников исследований.

В ВОЗ считают, что люди не должны принимать гидроксихлорохин для профилактики COVID-19, независимо от того, был у них контакт с инфицированным или нет. Также в организации убеждены, что ученым не следует больше тратить силы на изучение эффективности этого препарата в профилактике коронавирусной инфекции.

Гидроксихлорохин упоминается в разделе про медикаментозную профилактику в последней версии временных рекомендаций Минздрава РФ по COVID-19:

«В качестве медикаментозной профилактики при непосредственном контактес больным рассматривается использование препарата гидроксихлорохин или рекомбинантного ИФН-α интраназально в комбинации с умифеновиром».