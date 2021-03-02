Лукашенко отверг идею слияния РФ и Белоруссии

02.03.2021, 13:32, Новости дня

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Мир сильно изменился, и было бы глупо всерьез рассматривать возможность слияния РФ и Белоруссии, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер во вторник провел совещание о военном сотрудничестве с Россией, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с Владимиром Путиным, передает Sputnik Белоруссия.

Лукашенко отметил, что разговор с Путиным шел в контексте Союзного государства – «о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти». При этом, комментируя «некоторые выдумки и вранье в различных источниках» о вхождении в состав РФ или слияния с ней, он заметил, что «белорусы живут в своей квартире», хотя она и небольшая по сравнению с соседской.

«И мы – суверенное и независимое государство. … Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», – сказал белорусский президент.

При этом Минск, по словам Лукашенко, продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы «не бояться» и «не дергаться» по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти.

В прошлом году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии являются «абсурдной чушью». Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией.