При взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Екатеринбурге пострадал человек

02.03.2021, 13:32, Новости дня

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Причиной взрыва в жилом доме в Екатеринбурге стал самогонный аппарат, пострадал один человек – он госпитализирован с ожогами, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, инцидент не носит криминального характера. Первоначально отрабатывалась версия, что причиной хлопка могло послужить нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, но чуть позже сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата. В жилище, где все произошло, находились несколько человек, но госпитализация потребовалась лишь одному – он доставлен в ГКБ № 40 с ожогами порядка 20% тела», – передает ТАСС слова Горелых.

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