Турция опровергла наличие альтернативных вариантов размещения С-400

02.03.2021, 13:32, Новости дня

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Турция не рассматривает варианты размещения российских ЗРС С-400 по аналогии с купленными Кипром С-300 на Крите и все еще надеется на урегулирование этого вопроса с США, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы верим, что возможно создать с США механизм, который бы разрешил опасения насчет угрозы со стороны С-400 для НАТО. Мы это предлагали ранее и повторяем предложение. [Оно касается] как покупки комплексов «Пэтриот», так и изучения вопроса об отсутствии угрозы для альянса и самолетов F-35», – передает ТАСС слова Калына.

Он напомнил, что «значительные усилия Турции договориться о покупке «Пэтриот» так и не принесли результатов, и США не смогли выступить с подходящим Анкаре предложением на этот счет».

Калын подчеркнул, что власти страны для С-400 «не рассматривают формулу» аналогичную «критской модели».

«Наш министр обороны не имел этого в виду. Тема передернута. Ранее мы уже приняли четкое решение по С-400», – сказал он. Под «критской моделью» имеется в виду ситуация с приобретенными в 1999 году Кипром системами С-300 ПМУ1. Из-за давления Анкары права на них в конечном счете были переданы Греции, и они были размещены на Крите. Размещение российских ЗРК С-300 на Крите произошло при посредничестве и согласии американцев, которые были проинформированы об их передаче.

Лидер оппозиционной, но сотрудничающей с партией власти Партии националистического движения Девлет Бахчели в свою очередь также раскритиковал намерения иностранных государств повлиять на решение республики об использовании С-400. По его словам, США не прислушиваются к призывам Анкары прекратить поддерживать курдов, но требуют учесть их интересы по С-400. «Мы считаем, что в теме С-400 учитывать надо не чьи-то еще формулы, а основываться на тех критериях, которые важны Анкаре», – сказал он.

Ранее Турция назвала условие применения С-400.