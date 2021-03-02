 

В Германии наконец открылись парикмахерские, но немцам этого мало

02.03.2021, 13:10, Новости дня
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Парикмахерские салоны в Германии были закрыты на протяжении последних двух с половиной месяцев. С понедельника они снова могут открыться — и от желающих записаться на стрижку нет отбоя, пишет немецкий телеканал Welt. Большинство немцев рады таким послаблениям и хотят снятия и других мер борьбы с коронавирусом. Однако показатели сильно отличаются в зависимости от региона, поэтому необходимо разрабатывать региональные стратегии для постепенного открытия экономики.

С середины декабря салоны были закрыты. Завтра, в понедельник, парикмахерские, наконец, снова могут открыться — разумеется, при соблюдении всех надлежащих мер, защищающих от коронавируса. Здесь, в Trapp & Friends, сотрудницы дезинфицируют кресла, зеркала и подставки. Тем временем телефон теперь не замолкает.

ТОМАС ТРАПП, парикмахер: Разумеется, после новости о том, что мы снова можем открыться, повалили запросы. Как можно видеть, первые две-три недели уже полностью зарезервированы.

Итак, наконец снова мыть, подстригать, укладывать феном — клиенты испытывают облегчение.

ЖЕНЩИНА: У меня назначена стрижка на вторник. Я безмерно рада, что можно проредить гриву.

У людей постепенно заканчивается терпение. По результатам опроса, проведённого по заказу газеты Welt am Sonntag, на данный момент дальнейших послаблений желают 59 процентов опрошенных. В ноябре этот показатель составлял ещё только 43 процента. Для многих политические решения уже стали необъяснимыми. Теперь по всей Германии могут снова открыться парикмахерские, в отдельных землях — магазины садовых товаров, а также другие предприятия в сфере услуг, такие как косметические или маникюрные салоны. Другие отрасли, напротив, остаются закрытыми.

Например, на находящемся в Балтийском море острове Узедом владельцы гостиниц сейчас вывешивают плакаты с надписью SOS. Они требуют, чтобы им разрешили открыться ещё до наступления Пасхи. А в Берлине участники демонстрации протестуют против красного уровня опасности в сфере проведения мероприятий. Показатели заболеваемости и основания, их вызывающие, сильно отличаются от региона к региону. Поэтому земельные округа призывают к региональной стратегии по открытию бизнеса.

УВЕ ЛЮБКИНГ, заведующий по общественным делам Немецкой ассоциации городов и коммун: Дело совершенно точно дойдёт до послаблений, которые могут различаться в зависимости от региона. Однако нам, конечно же, нужна и стратегия, которая позволит снова отменить послабления, если пандемия после них снова начнёт набирать обороты из-за мутаций вируса.

Итак, открытию — да, но только при строгом контроле.

ТИМО УЛЬРИХС, профессор инфекционной эпидемиологии: Хорошо было бы проводить открытие осторожно, что уже представлено в форме пошагового открытия. И потом каждый этап должен сопровождаться надёжной защитой, а этого можно достичь с помощью быстрых тестов, чтобы потом установить определённый рубеж безопасности. Те, у кого тест окажется положительным, должны либо самоизолироваться, либо немедленно быть изолированы.

Потому что велики опасения, что Германия уже находится на пороге третьей волны — в первую очередь, из-за крайне заразной британской мутации вируса.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2021 года.



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