«Враждебная свободе организация» — обозреватель Daily Telegraph о цензуре своей статьи на Facebook

02.03.2021, 13:10, Новости дня

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В последнее время Facebook стал маркировать как фальшивую информацию или удалять совершенно безобидные материалы, пишет обозреватель The Daily Telegraph Дениэл Ханнан. Как пишет автор, недавно в число материалов, подвергшихся цензуре, попала и его собственная статья с утверждением, что пандемия сделала людей коллективистами. По убеждению журналиста, блокируя подобные материалы, соцсеть действует как издатель или информационный канал с собственной редакционной политикой.



Reuters

«Всё начинается с исключения фашистов, антипрививочников и сторонников теорий заговора. А кончается запретом почти всех, с кем вы не согласны», — пишет обозреватель The Daily Telegraph Дениэл Ханнан о новой информационной политике американских соцсетей. По его словам, в последние несколько месяцев Facebook стал маркировать как фальшивую информацию или удалять «совершенно безобидные материалы». Среди них исследование американского учёного Индура Гоклани, (верно) утверждающего, что число людей, умирающих во всём мире в результате стихийных бедствий, падает; колонка журналиста-расследователя Иэна Биррелла, задавшегося вопросом, не слишком ли поспешно ВОЗ исключила возможность утечки информации в Ухани, и доклад ведущего эпидемиолога Оксфорда Карла Хенегана о датском исследовании, утверждающем, что маски мало влияют на распространение COVID-19.

«А теперь — моя статья», — пишет Ханнан. Как поясняет журналист, недавно он написал статью для Института Джона Локка, в которой высказал мнение, что эпидемия «сделала нас большими коллективистами», а мир после изоляции будет «относительно авторитарным». По его словам, институт купил рекламу на Facebook, чтобы продвинуть эту статью. Социальная сеть сначала разрешила показ рекламы, а затем сняла её без объяснения причин.

«В моём случае, как и во всех других, невозможно узнать, в чём заключалось преступление», — замечает автор, напоминая, что ни одна из удалённых статей не содержала тенденциозных заявлений, не говоря уже о продвижении теорий заговора.

По подозрению Ханнана, дело не столько в содержании статей, сколько в их авторах. Журналист приводит в пример попытки редактора шотландского юнионистского сайта прорекламировать на Facebook статьи, содержание которых не имело отношения к политике, закончившиеся блокировкой рекламы.

«Как бы то ни было, я считаю, что Facebook как частная компания может публиковать любую рекламу, какая ей нравится. Но давайте внесём абсолютную ясность: отныне это издатель — издатель с собственной повесткой», — пишет обозреватель. По его мнению, представление о том, что Facebook (или Twitter, или YouTube) — это просто платформа, уже не действует. С его точки зрения, это «ещё один канал с собственным мнением, наряду с Fox News, Russia Today, BBC и Morning Star».

Однако самое интересное не то, что у Facebook есть свои предубеждения, а то, какие именно это предубеждения, замечает автор. Как ни странно, компания, изначально призванная способствовать свободному потоку идей, стала нетерпимой к инакомыслию – или, по крайней мере, к некоторым формам инакомыслия. «Вам, как правило, не грозят неприятности за отрицание преступлений Сталина, бойкот Израиля или празднование смерти Маргарет Тэтчер. Но за вопрос о том, есть ли злоупотребление государственной властью в обеспечении соблюдения карантина или сокращении выбросов углекислого газа, вы можете быть исключены», — негодует автор.

При этом статья Ханнана, которую Facebook счёл неприемлемой, была не о COVID-19 или общественном здравоохранении. «Речь шла о хрупкости открытого общества, о том, как общая угроза может отбросить людей назад к их племенным инстинктам, и, как следствие, о вероятности того, что полномочия, взятые правительствами на якобы условном основании в 2020 году, не будут отменены, когда эпидемия пройдёт», — напоминает журналист. Любая организация, которая считает такие мнения неприемлемыми, является, по его убеждению, «враждебной свободе».