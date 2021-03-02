 

Датские ученые расшифровали древнеегипетский медицинский папирус

02.03.2021, 13:08, Новости дня
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Ученые из Копенгагенского университета сообщили, что им удалось прочитать написанный еще в Древнем Египте медицинский папирус. По данным датских исследователей, документу примерно 3500 лет.

В папирусе содержится подробная инструкция о том, как мумифицировать тела умерших, говорят эксперты. В частности, описана процедура бальзамирования, а также методика защиты лица от разложения. Последняя до сих пора не была известна египтологам.

По словам историков, до сих пор в их распоряжении не было настолько подробных текстов на эту тему. Ранее они находили и расшифровывали только фрагменты таких документов. Не исключено, что прочинанный документ пригодится и для современных специалистов.



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