“Аминь, Анечка”. Жена Медведчука рассказала о планах, связанных с религией и политикой

02.03.2021, 13:04, Новости дня

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1 марта попавшая под санкции вместе с мужем жена народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко провела пресс-конференцию, на которой представила свой проект “Паломница” и ответила на вопросы о своем будущем в политике.

Трансляцию вел YouTube-канал “Перший незалежний”, куда перешли сотрудники попавших под санкции телеканалов из “пула Медведчука”.

Марченко отметила, что будет вместе с Медведчуком в ОПЗЖ. Как ей быть дальше, она посоветуется с мужем, потому что тот “плохого не посоветует”.

Проект “Паломница” – серия фильмов о разных людях, которым помогала выжить вера. По словам Марченко, видео будут показаны, начиная с 5 марта.

Одна из героинь проекта “Паломница” – экс-нардеп от Партии регионов и бывший пресс-секретарь беглого президента Украины Виктора Януковича Анна Герман. Она присутствовала на пресс-конференции Марченко и поддержала ее политические амбиции.

“Я поняла, что вы будете строить в политике. Вы будете строить большой наш дом Украина, где все будут наши, где не будет своих и чужих. Я желаю вам в этом огромного успеха”, – сказала Герман.

“Аминь, Анечка”, – ответила ей Марченко.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

После этого Марченко объявила, что вступит в ОПЗЖ. В этой партии уже считают жену Медведчука потенциальным кандидатом в президенты.

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