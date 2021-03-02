 

Экс-жена Узелкова прокомментировала личную жизнь после развода

02.03.2021, 13:04, Новости дня
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Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла 2 марта в эфире на “1+1”, заявила, что хочет видеть рядом с собой мужчину.

“Много лет я решалась позволить себе сходить на свидание. И сейчас же много таких, которые хотят хайпонуть на этом: “Я первый, кто пошел с ней на свидание”. Такое тоже может быть”, – рассказала тренер.

По словам Боржемской, в последний раз она была на свидании с известным человеком.

“Это была очень красивая встреча. Но он говорил плохо о другом человек. И это для меня табу. Особенно про женщину”, – заявила она.

Боржемская является экспертом программы на СТБ “Все буде добре”. В прошлом была тренером нескольких сезонов шоу “Зважені та щасливі” на этом же канале.

В 2018 году ведущая рассталась со своим мужем – боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет брака. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

12 января 2021 года Боржемская призналась, что позволила себе сходить на свидание, но осталась разочарованной.


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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