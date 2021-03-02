Печерский суд разрешил задержать Шария – СМИ

02.03.2021, 13:04, Новости дня

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Суд в Киеве разрешил задержать подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария для доставки в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщают “Українські новини” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Суд был, ходатайство [следствия] удовлетворили”, – сказал собеседник.

Адвокат Шария Валентин Рыбин заявил “Українським новинам”, что не принимал участия в этом заседании, так как подобные ходатайства рассматриваются в закрытом режиме и без участия адвоката.

Рыбин также отметил, что Шарий на данный момент проживает в Испании.

По данным “Украинской правды”, постановление о задержании блогера вынес Печерский районный суд Киева. При этом принятое 25 февраля решение не подлежит обжалованию.

16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой”.

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск.

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