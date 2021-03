Президент Евросовета начал двухдневный визит в Украину

02.03.2021, 13:04, Новости дня

Президент Европейского совета Шарль Мишель 2 марта начал свой двухдневный визит в Украину, сообщил в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

По словам дипломата, самолет, на котором прилетел Мишель, приземлился в Харькове.

В повестке дня: посещение линии разграничения на Донбассе, чествование памяти жертв Майдана, оценка помощи Евросоюза Украине в борьбе с пандемией коронавируса, встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и участив в форуме “Украина 30”, посвященного судебной реформе.

@eucopresident has landed in Harkiv. 2 days in : visiting the line of contact, honouring the memory of the victims of Maidan, seeing EU COVID-assistance in practice, discussions with @ZelenskyyUa on reforms and association, participation in #forum_Ukraine30 on judicial reform. pic.twitter.com/noT3Pt7qhc

Согласно сообщению Офиса президента Украины, Мишель и Зеленский сегодня встретятся на Донбассе. глава государства уже начал поездку в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

Накануне Мишель был с рабочими визитами в Грузии и Молдове. В Украину глава Евросовета прибыл по приглашению президента.



