Назван примерный срок возврата к индексации пенсий работающим россиянам

02.03.2021, 13:02, Разное

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Спикер Совфеда сообщила, что сегодня ни у кого в правительстве и парламенте нет возражений против повышения выплат трудящимся. Главная задача властей – это найти источники финансирования для обеспечения ежегодной индексации пенсий.

По словам Матвиенко, этот вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле. Председатель добавила, что верхняя палата парламента держит тему индексации пенсий на постоянном контроле.

Отметим, что вопрос поддержки работающих пенсионеров не раз поднимался в прессе. Индексация выплат была заморожена с 1 января 2016 года. Правительство пошло на такой шаг для сокращения дефицита Пенсионного фонда страны.

Тему поднял глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в прошлом году. Во время разговора с президентом Владимиром Путиным он напомнил, что обязательная индексация пенсий закреплена в Конституции. При этом в документе нет уточнений, для кого она предусмотрена – работающих или неработающих.

После встречи глава страны поручил рассмотреть вопрос повышения выплат гражданам. Известно, что российское правительство уже проработало тему индексации пенсий, подготовило предложения и направило их в администрацию президента. Другие детали не раскрываются.