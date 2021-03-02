Суд изъял у Марии Максаковой элитную квартиру в Москве как вещественное доказательство

02.03.2021, 13:00, Разное

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После того, как Мария Максакова вернулась в столицу РФ, вокруг ее персоны не утихают скандалы. Недавно стало известно о том, что суд изъял у оперной певицы элитную квартиру в центре Москвы как вещественное доказательство.

Недвижимость Мария Максакова получила от своего отца, но лишилась ее из-за мошенников. Изначально квартиру артистка подарила Далхату Халаеву, который стал ее новым избранником. Однако, по словам оперной исполнительницы, эти отношения были фиктивными, так как она хотела спасти элитное жилье после смерти своего возлюбленного Дениса Вороненкова. В результате, звезда попалась «на удочку» злоумышленников. Далхат Халаев быстро переоформил квартиру на своих друзей, которые утверждают, что заплатили ему за недвижимость, поэтому возвращать ничего не будут.

Мария Максакова признается, что оказалась в этой ситуации из-за «собственного идиотизма». Оперная певица хочет доказать, что на тот момент она была невменяемой, так как пережила убийство любимого человека. Действовала артистка «от отчаяния и горя», поэтому не считает свои решения в тот период адекватными.

Как пишет издание «Глобалмск.ру», после смерти Дениса Вороненкова исполнительница еще некоторое время жила в столице Украины. По возвращению в Москву она решила громко заявить о себе, чтобы привлечь внимание общественности. Мария Максакова посетила несколько телешоу, рассказав свою версию произошедших событий. Она хочет видеться и общаться со своими детьми, в также намерена решить вопросы с наследством отца.