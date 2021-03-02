Ученые получили необычный сигнал от уничтоженной черной дырой звезды

02.03.2021, 13:00, Разное

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Ученым впервые удалось зафиксировать радиоволну, испущенную звездой спустя несколько месяцев после поглощения черной дырой. Ранее считалось, что если после взрыва звезды не возникла радиовспышка, то она не должна появиться и спустя продолжительное время после коллапса.

Исследованием феномена отложенного излучения занимались сотрудники агентства NASA и Еврейского университета Иерусалима. Ассаф Хореш отметил, что перехват радиовспышки произошел спустя шесть месяцев после коллапса звезды. Для этого они воспользовались сверхмощным радиотелескопом, созданным для исследования подобных катастрофических событий в космосе.

Через несколько лет группа исследователей зафиксировала вторую отложенную радиоволну, испущенную звездой спустя 4 года после поглощения черной дырой. По словам ученых, вспышка является следствием возникновения релятивистской струи, однако они не понимают, почему происходит такая задержка сигнала.

Существует множество версий, объясняющих этот феномен. Например, что на самом деле радиосигнал исходит не от звезды, а космического мусора, упавшего на черную дыру уже после коллапса звезды. Однако при обнаружении в дальнейшем новых подобных сигналов экспертам придется пересмотреть свои взгляды на то, как происходит разрушение звезд.

Источник: profile.ru