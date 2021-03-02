Финский актер Вилле Хаапасало рассказал, чему его научила Россия

02.03.2021, 13:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В одном из интервью Вилле Хаапасало признался, что для него страна, в которой он живет, это прежде всего народ. Финский актер рассказал, чему его научила РФ и как он приучался к жизни рядом с россиянами.

По словам Вилле Хаапасало, в РФ у него появилось огромное количество друзей. Он очень любит россиян и даже заметил, что у них есть одна отличительная особенность характера. Русские, как уверяет звезда фильма «Любовь в большом городе», живут сегодняшним днем и не переживают о том, что будет завтра. После того, как он узнал этот принцип и начал ему следовать, жизнь стала проще для актера. Вилле Хаапасало признался, что финны должны распланировать все на 20 лет вперед и очень переживают за свое будущее. Он не может сказать, что это плохая черта его народа, но считает, что россияне намного проще относятся к жизни. Когда его спрашивают, чем отличаются эти два народа, артист в шутку отвечает, что «русские имеют ядерную бомбу, а финны – нет».

Как пишет издание Newinform, Вилле Хаапасало ассоциирует россиян с большими и сильными жителями, а в Финляндии местные кажутся ему теперь «маленькими».