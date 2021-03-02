 

Финский актер Вилле Хаапасало рассказал, чему его научила Россия

02.03.2021, 13:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В одном из интервью Вилле Хаапасало признался, что для него страна, в которой он живет, это прежде всего народ. Финский актер рассказал, чему его научила РФ и как он приучался к жизни рядом с россиянами.
По словам Вилле Хаапасало, в РФ у него появилось огромное количество друзей. Он очень любит россиян и даже заметил, что у них есть одна отличительная особенность характера. Русские, как уверяет звезда фильма «Любовь в большом городе», живут сегодняшним днем и не переживают о том, что будет завтра. После того, как он узнал этот принцип и начал ему следовать, жизнь стала проще для актера. Вилле Хаапасало признался, что финны должны распланировать все на 20 лет вперед и очень переживают за свое будущее. Он не может сказать, что это плохая черта его народа, но считает, что россияне намного проще относятся к жизни. Когда его спрашивают, чем отличаются эти два народа, артист в шутку отвечает, что «русские имеют ядерную бомбу, а финны – нет».

Как пишет издание Newinform, Вилле Хаапасало ассоциирует россиян с большими и сильными жителями, а в Финляндии местные кажутся ему теперь «маленькими».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Иван Ургант показал подросших дочерей

21.01 / Над Нью-Йорком пролетел огромный треугольный НЛО

06.10 / ЕС оштрафует Mars inc. за поддержку режима Лукашенко

03.11 / Мнение: Безопасность в обмен на свободу

15.10 / Кейт Миддлтон нанесла неожиданный визит семьям, пережившим выкидыш

13.07 / Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года

19.10 / Названы основные угрозы от частого приема жаропонижающих

04.10 / Жители Копейска избили депутата, читавшего лекцию о бодипозитиве

21.01 / Ученые: Модель сенсорного нейрона будет искать путь к хронической боли

19.02 / Колитесь, вам говорят!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска