Ученые рассказали, как правильно укладывать детей спать

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02.03.2021, 12:46, Разное
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Подготовка ребенка ко сну отличается в разных семьях. От того, что она в себя включает, может зависеть здоровье и развитие ребенка, психологическое состояние взрослых. Однако до настоящего времени не было научного консенсуса, какой она должна быть в идеале. Существуют лишь отдельные рекомендации, которые касаются ее отдельных моментов, например, чистки зубов и времени отхода ко сну.

К новой работе ученые из Манчестерского университета привлекли 59 экспертов, чтобы прийти к консенсусу, как лучше укладывать детей спать. Они выделили шесть пунктов, из которых должна состоять оптимальная подготовка ко сну. Ученые оценили относительную важность каждого пункта, чтобы родители могли оценивать свои действия.

Вот основные моменты здоровой подготовки ко сну:

  • Чистка зубов (35 баллов).
  • Постоянство времени отхода ко сну (20 баллов).
  • Чтение книги или рассказывание историй перед сном (15 баллов).
  • Избегание еды и перекусов в течение часа до отхода ко сну (10 баллов).
  • Отказ от использования электронных устройств в течение часа перед сном (10 баллов).
  • Успокаивающие действия: прием ванны или душа (не обязательно каждый день), разговоры (10 баллов).

В сумме идеальная подготовка ко сну дает 100 баллов. Ученые считают, что родители должны стремиться набрать более 50 баллов.

Ученые напоминают, что ложиться спать нужно достаточно рано, чтобы сон соответствовал рекомендованным возрастным нормам. Согласно американским рекомендациям, в возрасте 3-5 лет дети должны спать 10-13 часов, в возрасте 6-13 лет – 9-11 часов.

Эксперты единодушно пришли к согласию, что чистка зубов – важнейшая часть вечерней рутины для ребенка. В то же время ежедневный прием ванны или душа они не сочли обязательным для укрепления здоровья.



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