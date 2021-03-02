 

Песков объяснил смысл телеграммы Путина Большунову

02.03.2021, 12:42, Новости дня
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Президент Владимир Путин традиционно поздравляет российских спортсменов с победами на крупных первенствах, его желание поздравить лыжника Александра Большунова с «красивой победой» вполне понятно, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе и отметил, что Большунов достоин быть первым на самых престижных стартах.

«Я не думаю, что президент смотрел это в прямом эфире. Но однозначно в новостях он видел материалы об этой победе», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, была ли поздравительная телеграмма главы государства данью вежливости или «движением души».

Путин, как напомнил пресс-секретарь главы государства, традиционно поздравляет российских спортсменов с победами на мировых первенствах.

«Когда речь идет о такой красивой победе, тут тоже вполне понятно желание президента направить телеграмму», – добавил Песков.

На уточняющий вопрос, смотрел ли сам пресс-секретарь президента трансляцию, Песков ответил отрицательно: «К сожалению, нет».

В субботу Большунов победил в скиатлоне, впервые завоевав золотую медаль чемпионата мира.



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