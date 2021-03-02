 

Немецкий экспорт в Британию сократился на 30% из-за Brexit

02.03.2021, 12:42, Новости дня
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Объем немецкого экспорта в Великобританию в январе рухнул по сравнению с декабрем почти на 30% из-за последствий, связанных с завершением процедуры Brexit, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Уже в прошлом году немецкий экспорт в Соединенное Королевство сократился на фоне пандемии коронавируса на 15,5% до 66,9 млрд евро. Это был самый крупный обвал со времен финансового и экономического кризиса 2009 года.

«С 2016 года – года проведения референдума о выходе из состава ЕС – объем экспорта из ФРГ в Великобританию стабильно сокращался», – констатировали статистики. В 2015 году Германия экспортировала в Британию товаров на 89 млрд евро, передает Deutsche Welle.

Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.

Это приводит к дополнительной таможенной бюрократии, проблемам в сфере логистики и юридическим неясностям. По оценкам Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии, одни только дополнительные таможенные формальности обойдутся немецким компаниям почти в 400 млн евро в год.



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