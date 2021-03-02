 

Кроссовер Audi Q5 E-Tron проходит тестовые заезды

02.03.2021, 12:18, Новости дня
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Немецкий бренд Audi приступил к тестовым испытаниям обновленного электрического кроссовера Q5 E-Tron.

Вместе с тем эксперты уделили внимание тому, что до сих пор не состоялась премьера улучшенной версии Q4 E-Tron, однако это не помешало разработчикам заняться очередной новинкой. Прототип отличается тем, что в передней части не стали использовать решетку радиатора. Тестовый образец не получил финального исполнения головной оптики и задних фонарей.

Инженеры построили модель на платформе Premium Platform Electric, которая позволит также воспользоваться опцией быстрой зарядки. Официальный выход кроссовера состоится уже в следующем году, когда и будут известны остальные характеристики электрокара.



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