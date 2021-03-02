Модели Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque станут электрическими

02.03.2021, 12:18, Новости дня

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Известная марка Land Rover намерена в будущем отказаться от выпуска автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными моторами.

В частности, уже к 2036 году планируется полностью отказаться от ДВС в пользу электрических и гибридных агрегатов. В свою очередь, новая модель сможет похвастаться усовершенствованными агрегатами с электромотором и бензиновым двигателем. Первыми получат гибридное оснащение модели Range Rover Evoque и Land Rover Discovery, которые сменят актуальную платформу на EMA.

Эксперты прогнозируют, что столь радикальное обновление стоит ожидать ближе к 2024 году, а потому точные характеристики о внедорожниках умалчиваются. Не исключено, что для гибридных автомобилей разработают совершенно новую архитектуру.