 

Палица рассказал, как снизить цену на газ на 60%

02.03.2021, 12:14, Новости дня
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Введение моратория на повышение коммунальных тарифов, расширение программы субсидий и создание цивилизованного рынка газа – это три шага, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения и избежать долгового коллапса. Об этом рассказал в интервью изданию “Обозреватель” лидер партии “За майбутнє”, народный депутат Игорь Палица.

Журналист Мария Шевчук в беседе с Палицей отметила, что на 1 января долги населения за жилищно-коммунальные услуги достигли 73,6 млрд грн, а Минэкономразвития прогнозирует подорожание газа на 20%, что приведет к росту тарифов на отопление и горячую воду, и, соответственно будет увеличиваться задолженность населения.

По словам Палицы, ключевая проблема заключается в том, что цена на газ для населения является экономически необоснованной. По установленной сейчас методике оптовая цена газа, независимо от происхождения, включает в себя прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки от NCG к западной границе Украины через Германию, Чехию и Словакию.

“То есть Украина, самостоятельно добывает 70% потребляемого ею газа, сама устанавливает для него европейскую цену и еще и приплюсовывает к ней стоимость виртуальной доставки! Необходимо безотлагательно пересмотреть методологию расчета оптовой цены газа, которая должна учитывать средневзвешенный показатель фактической себестоимости газа украинской добычи. По оценкам экспертов, введение экономически обоснованной оптовой цены на газ позволит существенно снизить, до 60%, тариф для украинцев”, – рассказал политик.

Он считает, что Украина должна делать ставку на энергоносители собственной добычи и постепенное сокращение их импорта. Палица также напомнил, что партия “За майбутнє” инициировала мораторий на повышение коммунальных тарифов минимум на год. Проект постановления № 4609 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

“Вместе с тем мы предлагаем расширить программу субсидий и упростить порядок их получения, предусмотрев для этого изменения в госбюджет на 2021 год. Это позволит существенно уменьшить долги населения и предприятий-поставщиков коммунальных услуг”, – подчеркнул Палица.

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Фото: obozrevatel.com


Фото: obozrevatel.com

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. В решении говорилось, что предельная цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием “Стоп тарифный геноцид”. Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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