“Провокации на фронте, дестабилизация, организация бунта”. Аваков рассказал, как Россия может ответить на санкции против Медведчука

02.03.2021, 12:14, Новости дня

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Россия будет отвечать на санкции, веденные в Украине против кума президента РФ, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и его окружения. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, будет проплачивать… Теперь им проплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесен огромный удар. Сойдет снег – начнутся провокации на фронте, к сожалению”, – прогнозирует Аваков.

Он призвал украинцев к этому готовиться.

“Ситуации, что стенка стоит, мы закрылись и не будем ничего делать, а будем ждать, пока режим Путина упадет, – такой ситуации не будет. Нам нужно будет за себя постоять. В тотальное наступление русских я не верю, потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них”, – считает министр.

По его мнению, Россия может не решиться на прямую агрессию в отношении Украины, потому что мировой баланс сил “очень хорошо складывается в нашу пользу”.

“Я все время друзьям говорю: “Слушайте, а вдруг у них там беспорядок, а мы не готовы? А вдруг они обвалились, развалились, а мы не готовы?” Нам надо быть готовыми”, – сказал Аваков.

Он отметил, что, например, в МВД к подобному сценарию готовятся.

“Преимущество позитивное того, что я здесь семь лет, – мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано… У нас есть планы: закрытые, открытые, секретные, – тайные приказы – все у нас есть. Мы это ясно понимаем. А дальше – каждый на своем месте. Хорошо ли понимают это депутаты в Раде? Понимают ли это журналисты на телеканалах?” – отметил министр.

Интервью с Аваковым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

2 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. В тот же день решение ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский (ранее он говорил, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами).

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что эти каналы “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

19 февраля СНБО решил ввести санкции против еще 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Президент сразу же ввел в действие решение СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность украинский участок нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”, который эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Некоторые СМИ связывают нефтепровод с Медведчуком, он связь с этой компанией отрицает.

В ОПЗЖ считают ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцы не боятся возможной реакции России на санкции против Медведчука и его окружения. “Чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически”, – сказал он.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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