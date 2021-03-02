 

“Так выглядит эстетика. Женская красота”. Победительница “Холостяка 10” Ульянова снялась без трусов и бюстгальтера

02.03.2021, 12:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Победительница шоу “Холостяк” на СТБ 23-летняя гимнастка Дарья Ульянова на своей странице в Instagram вечером 28 февраля поделилась снимком, на котором запечатлена без белья. Вместо бюстгальтера и трусов она использовала цветы, чтобы прикрыть грудь и низ живота.

“Фото, которое не требует огромного текста”, – написала Ульянова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

“Так выглядит эстетика. Женская красота”, – прокомментировала подписчица tatiana.kovalishina.

Дарья Ульянова профессионально занимается гимнастикой. Она родом из Кривого Рога. Ее в 10-м сезоне проекта “Холостяк”, который шел на СТБ весной 2020 года, выбрал 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Но пара не продолжила отношения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы

07.11 / Лукашенко считает выборы в США “позорищем”

13.08 / МИД заявил об интересе более 20 стран к российской вакцине против COVID-19

03.02 / Джамала рассказала, сколько сбросила за три недели похудения

13.01 / Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона “МастерШеф”

09.02 / TikTok пытается конкурировать с Facebook в сфере электронной коммерции

06.12 / Кудрин отреагировал на стрельбу Чубайса из пушки

09.08 / El Periódico – в Венесуэле за попытку переворота американцам дали по 20 лет тюрьмы

31.10 / Плотность Девы оказалась частью поглощенной Млечным Путем галактики

30.06 / В Кремле прокомментировали предложение Кадырова о пожизненном президенте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска