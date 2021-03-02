“Так выглядит эстетика. Женская красота”. Победительница “Холостяка 10” Ульянова снялась без трусов и бюстгальтера

02.03.2021, 12:14, Новости дня

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Победительница шоу “Холостяк” на СТБ 23-летняя гимнастка Дарья Ульянова на своей странице в Instagram вечером 28 февраля поделилась снимком, на котором запечатлена без белья. Вместо бюстгальтера и трусов она использовала цветы, чтобы прикрыть грудь и низ живота.

“Фото, которое не требует огромного текста”, – написала Ульянова.

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Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

“Так выглядит эстетика. Женская красота”, – прокомментировала подписчица tatiana.kovalishina.

Дарья Ульянова профессионально занимается гимнастикой. Она родом из Кривого Рога. Ее в 10-м сезоне проекта “Холостяк”, который шел на СТБ весной 2020 года, выбрал 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Но пара не продолжила отношения.

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