“Очаровательная девочка, как и ее мама”, “Сдержанный папа”. Константин Меладзе показал дочь от первого брака

02.03.2021, 12:14, Новости дня

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Продюсер украинско-российской группы “ВИА Гра” Константин Меладзе 1 марта в Instagram разместил совместное фото с младшей дочерью от первого брака.

На фото Меладзе запечатлен на переднем плане, а его дочь позирует, обнимая отца за плечи. Продюсер посвятил публикацию ее дню рождения – 1 марта Лие исполнилось 17 лет.

“С днем рождения, Лия. 17”, – подписал он снимок.

“Сдержанный папа”, – отреагировали на фото пользователи сети.

“Очаровательная девочка, как и ее мама”, – прокомментировали публикацию подписчики Меладзе.

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Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic)

В 1994 году Меладзе женился на Яне Сумм. В этом браке у продюсера родилось две дочери: Алиса (2000), Лия (2004) и сын Валерий (2005).

В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж.

Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы “ВИА Гра” Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

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