При пожаре под Москвой погиб ребенок

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02.03.2021, 12:12, Разное
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Днем 1 марта в экстренные службы поступило сообщение из одного из многоквартирных домов на улице Свердлова в подмосковном Подольске, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Соседи сообщили о запахе дыма на лестничной площадке. Выяснилось, что огонь возник в квартире, в которой осталась без надзора взрослых трехлетняя девочка. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не смогли.



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