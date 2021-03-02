Доктор Мясников рассказал об опасности популярных обезболивающих

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02.03.2021, 12:11, Разное
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Доктор Александр Мясников пояснил телезрителям о том, что популярные обезболивающие нестероидные препараты являются смертельно опасными.

Эта тема была затронута в очередном выпуске программы «О самом главном».

Главным недостатком обезболивающих Мясников считает то, что они наносят огромный вред желудку. Кроме этого, такие препараты провоцируют кровотечения.

Доктор в эфире программы пояснил историю об одном из своих пациентов, который скончался от потери крови по пути в операционную. Позже выяснилось, что из-за неприятных ощущений 40-летний житель принимал в день до семи таблеток обезболивающих, спровоцировавших язву желудка.

Нестероидные препараты, подавляющие воспаления, зачастую приводят к инсультам и инфарктам. Люди старше 65 лет не должны принимать данные лекарственные средства. К тому же они строго противопоказаны тем, кто страдает от сердечных патологий, поскольку одна таблетка может нанести потенциальный вред.



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