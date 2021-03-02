Поклонники высмеяли уснувшего во время церемонии «Золотой глобус» Аль Пачино

02.03.2021, 12:10, Разное

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Церемония «Золотой глобус» в этом году располагала к расслабленному просмотру и отдыху, так как проходила в онлайн-формате. Актер Аль Пачино и вовсе уснул, рассмешив этим своих поклонников.

По мнению фанатов, голливудская звезда настолько часто был гостем и номинантом различных кинопремий, что они ему просто наскучили. Интернет-пользователи, которые смотрели онлайн-церемонию «Золотого глобуса», не могли не заметить, что звезда «Крестного отца» решил немного вздремнуть. В социальных сетях по поводу этого события сразу появились многочисленные шутки. Поклонники сравнивали Аль Пачино и себя в эпоху пандемии и видеозвонков, а один из фолловеров отметил, что это «он во время скучного совещания по зуму».

Как пишет издание NationNews, актер быстро открыл глаза в тот момент, когда ведущий церемонии озвучил его имя. Аль Пачино был в номинации как «Лучший актер в драматическом фильме», представляя работу «Охотник». Награда, все же, досталась не ему, а актеру Джошу О’Коннору, сыгравшему в сериале «Корона».