Революционное оружие способно сделать российские истребители самыми опасными в мире

02.03.2021, 12:10, Разное

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Российские военные разрабатывают революционное оружие для истребителей Су-57 и МиГ-41, способное сделать их самыми опасными самолетами в мире. К такому выводу пришли эксперты из американского военного издания Military Watch, оценившие уровень инвестиций РФ в военно-промышленный комплекс.

Речь идет о ЭМИ-пушке, генерирующей мощный электромагнитный импульс. Это оружие не обладает разрушительной мощью в отличие от ядерных ракет, но его главной целью является вражеская электроника. Попав под воздействие электромагнитного импульса, она временно или полностью выходит из строя, что причиняет противнику колоссальный ущерб.

Оснащать ЭМИ-пушками в РФ планируют боевой самолет Су-57 в рамках модернизации и МиГ-41. Использовать оружие удастся против самолетов и радиолокационных установок. Но наиболее эффективно оно раскроется в условиях космоса. ЭМИ-пушка не обладает отдачей, поэтому в вакууме ее намного легче эксплуатировать.

Также эксперты отмечают, что западные страны в основном полагаются на роботизированную и автоматическую технику, например, беспилотные летательные аппараты. Однако им нечего противопоставить электромагнитному оружию.

Источник: politros.com