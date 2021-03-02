Мнение: Как выглядит концлагерь «Украина»

02.03.2021, 11:52, Разное

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Первые два месяца 2021 года стали настоящим прорывом в деле разделения граждан Украины на сорта, в зависимости от степени их близости к соседней России. В Верховной раде зарегистрирован целый ворох законопроектов, делящих граждан на сорта по этому критерию.

Последний из них – законопроект о коллаборантах, устанавливающий уголовную ответственность за различные формы взаимодействия с «государством-агрессором» и «оккупационной администрацией» непризнанных ДНР и ЛНР. В первую очередь он касается двух категорий лиц. Первая – те, кто занимает сколько-нибудь значимую должность в органах власти Крыма, ДНР или ЛНР. Им «светит» от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Вторая категория – люди, ведущие политическую или информационную деятельностью в сотрудничестве с «государством-агрессором».

Формулировка – крайне благоприятная для интерпретации: под это определение теоретически подпадают все граждане, хоть на каком уровне контактирующие с российскими органами власти по вопросам, не связанным с бизнесом, а также журналисты, эксперты и блогеры, выступающие на российском телевидении или пишущие в российские СМИ, в том числе и ваш покорный слуга. Этим нерадивым уготованы уже от 10 до 12 лет тюрьмы с возможностью конфискации имущества.

Если вспомнить, что в загашнике украинского парламента лежат еще несколько законопроектов того же плана, законодательная рамка для построения концентрационного лагеря для неблагонадежных граждан Украины, в общем и целом, готова. Так, в парламенте лежит законопроект о необходимости уведомлять о наличии российского гражданства. Неуведомление чревато пятью годами тюрьмы. Там же – законопроект об интернировании граждан «страны-агрессора» в период боевых действий. Иными словами, скроешь факт обретения российского гражданства, получишь срок, сознаешься – получишь принудительное поселение. Выбор, как говорится, за тобой.

Все эти документы зарегистрированы не какими-то маргиналами, а депутатами от правящей партии «Слуга народа», а некоторые из них – как например, законопроект об интернировании – и вовсе внесен туда правительством. Если завтра все они будут скопом приняты, миллионам украинцев нужно будет готовиться к худшему – не посадят, так лишат имущества либо выдавят из страны. Все это, напомню, происходит при президенте Владимире Зеленском, который в 2019 году приходил к власти на лозунгах о примирении и «сшивании» страны.

Что изменилось? Очень многое. Зеленский и его команда окончательно утратили опору внутри Украины. Последние полтора года колоссальный дефицит административного и финансового ресурса команда Зеленского компенсировала гигантским рейтингом. На этот рейтинг покупались олигархи, поставлявшие власти и деньги, и кадры для занятия ключевых должностей в стране, а если точнее – поставляли кадры за деньги. Падение рейтинга Зеленского и «Слуги народа», который нынче почти сравнялся с рейтингами и ультранационалистической «Европейской солидарности» Петра Порошенко, и псевдо-оппозиционной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, подорвал легитимность власти и спровоцировал раскол в ее рядах.

Источником внешней легитимности выступило американское посольство, с которым офис президента Зеленского и ключевые государственные органы сейчас согласовывают все ключевые политические инициативы. Команда Зеленского с опережением и даже избыточным рвением демонстрирует новому президенту США, что готова быть удобным инструментом реализации американской политики на Украине.

В противном случае власть Зеленского просто заменят. Сделать это легко – уличные протесты, будь то из-за роста тарифов или судебного процесса против известного «активиста» и убийцы Сергея Стерненко, могут легко снести власть – необходим только сигнал одобрения от заокеанских кураторов.

Новая президентская администрация в США с новыми антироссийскими санкциями пока мешкает. На днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на выработку мер воздействия понадобятся несколько недель. Учитывая, что санкционная повестка во многом исчерпана – любые жесткие меры воздействия неизменно скажутся на самих США – оказывать давление будут через сателлитов, в первую очередь Украину. Но чтобы использовать последнюю в качестве твердого и тупого инструмента, необходимо полностью ликвидировать любые внутренние очаги сопротивления. Закрытие оппозиционных каналов и санкции против Медведчука – лишь верхушка айсберга.

Настоящая зачистка с одновременным построением концентрационных – причем в буквальном смысле – лагерей начнется с принятием обозначенных выше законов. Особо буйных посадят, у брюзжащих – отберут имущество, остальных – маркируют неблагонадежными, максимально усложнив жизнь в их собственной стране.