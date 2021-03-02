Онищенко сказал о выборе между российскими вакцинами против коронавируса

02.03.2021, 11:52, Новости дня

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Если есть какие-то противопоказания, то врач сам назначит подходящий тип вакцины от коронавирусной инфекции, а самим гражданам выбирать препарат никто не позволит, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

В РФ на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V», но производители обещают, что этой весной уже будут доступны и две другие.

По словам Онищенко, когда будут доступны все три вакцины, то россиянам не дадут выбирать, каким препаратом привиться, поскольку граждане непрофессионалы в этой области.

«Нам надо прививаться, причем теми вакцинами, которые нам предлагают. Есть те вакцины, где есть противопоказания, поэтому каждому индивидуально препарат врач назначит. Если он скажет, что этим типом вакцины вам нельзя прививаться, то это другое дело, а нам, гражданам, просто выбирать – такого не бывает. Вы же не выбираете себе средство от давления или кардиологические какие-то, а следуете назначениям врача», – говорит депутат.

Если же окажется, что человеку подходят все три типа вакцины, то прививку сделают тем препаратом, который находиться в избытке, чтобы соблюсти баланс, продолжает собеседник. «Раз все три вакцины разрешены без изъятий, то значит они и так все подходят подавляющему большинству людей. Соответственно, что есть, тем и надо прививаться», – заключил Онищенко.

В марте этого года ученые также обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт».

Ранее Онищенко рассказал, что в РФ разработали три вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «ЭпиВакКорона» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина «КовиВак».