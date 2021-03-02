«Надеюсь, ты ещё много лет будешь президентом СССР»: Байден поздравил Горбачёва с 90-летием

02.03.2021, 11:51, Разное

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Президент США Джозеф Байден поздравил с 90-летием первого и единственного президента СССР, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Госдепа, Байден отмечает значительное улучшение американо-советских отношений и исключительную роль в этом процессе Горбачёва, также он призывает советского лидера «выступить единым фронтом» в борьбе против России.

«Я рад поздравить тебя, мой друг Михаил. Мы с тобой два молодых политика, которые очень много видели на своём веку и помнят чего стоило нам победить в Холодной войне. При тебе СССР превратился в настоящее государство, где соблюдается свобода слова и права человека. Мы убедились, что ты умеешь действовать в национальных интересах Вашингтона и проводить необходимые демократические реформы. Надеюсь, ты ещё много лет будешь президентом СССР и мы объединимся, чтобы победить путинскую Россию. Желаю удачи на грядущих президентских выборах. Верю, что советский народ сделает правильный выбор», – говорится в телеграмме.

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