 

Дональд и Мелания Трамп тайно сделали прививку от коронавируса до отъезда из Белого дома

02.03.2021, 11:36, Разное
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Как только Дональд Трамп перестал выполнять обязанности главы государства, его взгляды на некоторые вещи неожиданно переменились, в том числе на коронавирус. Во время президентства 74-летний политик демонстративно не надевал защитную маску и искренне огорчался, что на его брифинги приходило меньше журналистов, чем обычно. Теперь же стало известно, что перед тем как покинуть Белый дом и освободить его для нового, 46-го президента США Джо Байдена, чета Трампов сделала прививки от COVID-19. Об этом первым сообщил New York Times со ссылкой на свои источники. По словам издания, Дональд и Мелания получили первую из двух доз вакцины еще до инаугурации Байдена, которая состоялась 20 января.

А в минувшие выходные Дональд Трамп впервые выступил публично в качестве экс-президента Соединенных Штатов. На конференции Conservative Political Action Conference в Орландо, штат Флорида, он, помимо традиционных уколов в адрес своего политического соперника Байдена, призвал всех сделать прививку от коронавируса и поблагодарил свою администрацию президента за помощь в ее разработке.

Мы позаботились о многих людях, в том числе, я думаю, 21 декабря мы позаботились о Джо Байдене, потому что он сделал себе прививку,

– сказал Трамп. Кстати, главный санитарный врач США Джером Адамс в интервью CBS в декабре прошлого года рассказал, что Трамп “не делает прививку по медицинским показаниям” и “пока проходит экспериментальное лечение антителами”. Напомним, в октябре стало известно, что Дональд и Мелания заразились коронавирусом, но переболели им в легкой форме.

Дональд и Мелания Трамп на рождественской открытке, 2020 год

Предположительно, Дональд Трамп заразился COVID-19 от одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс, также получившей положительный тест. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты в Кливленде 29 сентября, после чего находилась в одном самолете с ним, когда Трамп направлялся на митинг в Миннесоту в среду, 30 сентября.



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