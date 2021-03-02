 

Марка Mazda представила обновленный мотор e-Skyactiv X

02.03.2021, 11:28, Новости дня
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Японская компания Mazda обновила классический 2-литровый бензиновый двигатель, которому предоставили увеличенную мощность.

Кроме того, эксперты констатировали, что модель отличается большей экономичностью и минимальным уровнем выброса вредных веществ в атмосферу. В свою очередь, выход моделей с новым агрегатом состоится в рамках презентации Mazda3 и CX-30. Автомобили отличаются также встроенным программным обеспечением.

Представители марки анонсировали, что мощность двигателя увеличилась до 186 л.с. В дальнейшем аналогичный силовой агрегат намерены поставлять для остальных моделей японской марки, однако пока перечень машин остается засекреченным.



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