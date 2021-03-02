Ржавый спорткар Porsche 911E Targa выставили на продажу

02.03.2021, 11:28, Новости дня

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Уникальный экземпляр спорткара Porsche 911E Targa выставили на продажу в Лос-Анджелесе.

Особое внимание данный автомобиль вызвал ввиду своего состояния, которое можно смело указать, как неудовлетворительное. По снимкам спорткара очевидно, что модель Porsche 911E Targa продается с прогнившим салоном и ржавым кузовом. За столь сомнительный экземпляр нынешний владелец спорткара запросил ценник в размере 40 тысяч долларов.

Причина завышенной стоимости состоит в том, что речь идет о редкой комплектации Porsche 911E Targa, которая имеет дополнительную дугу жесткости, а также съемное заднее стекло. Напомним, под капотом спорткара установлен 2,4-литровый двигатель с мощностью 190 л.с.