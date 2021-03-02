 

Ржавый спорткар Porsche 911E Targa выставили на продажу

02.03.2021, 11:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Уникальный экземпляр спорткара Porsche 911E Targa выставили на продажу в Лос-Анджелесе.

Особое внимание данный автомобиль вызвал ввиду своего состояния, которое можно смело указать, как неудовлетворительное. По снимкам спорткара очевидно, что модель Porsche 911E Targa продается с прогнившим салоном и ржавым кузовом. За столь сомнительный экземпляр нынешний владелец спорткара запросил ценник в размере 40 тысяч долларов.

Причина завышенной стоимости состоит в том, что речь идет о редкой комплектации Porsche 911E Targa, которая имеет дополнительную дугу жесткости, а также съемное заднее стекло. Напомним, под капотом спорткара установлен 2,4-литровый двигатель с мощностью 190 л.с.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Сотрудник ППС пострадал в перестрелке в Махачкале

21.12 / Жизнь на Земле продержится еще 3 миллиарда лет

04.08 / Глава ВАКС рассказала, сколько обвинительных приговоров суд вынес с начала работы

15.12 / Протест предпринимателей на Майдане. Митингующие снова установили палатки

06.12 / Стало известно о судьбе задержанных российских журналисток в Минске

15.08 / Угрозы, оскорбления и побои — водители автобусов во Франции привыкли быть жертвами безнаказанного насилия

20.01 / Трамп в последний день каденции помиловал более 70 человек, в том числе своего бывшего советника Бэннона

06.11 / Байден вырвался вперед в ключевой Пенсильвании

15.09 / В Украине с 2021 года станет обязательным ВНО по математике

30.12 / NRK – политика Вашингтона ставит под угрозу отношения Норвегии с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска