Бренд КамАЗ в 2020 году увеличил продажи в России

02.03.2021, 11:28, Новости дня

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Отечественная компания КамАЗ в 2020 году продемонстрировала существенный прирост продаж на местном рынке.

В частности, местные дилеры крупного бренда продали в минувшем году порядка 32,6 тысячи новых грузовиков в различных модификациях. Предложенный объем подтверждает увеличение спроса на 7,1% по сравнению с минувшим годом. Кроме того, среди машин с грузоподъемностью более 14 тонн продали порядка 32 тысяч автомобилей, что подтверждает лидерство среди остальных модификаций грузовиков.

Кроме того, доля данного сегмента выросла до 47,5% за прошлый год. Вместе с тем экспорт отечественных грузовиков в минувшем году снизился на 13%, что соответствует показателю 4,3 тысячи машин.