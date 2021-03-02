Степанов заявил, что в Украине происходит “антивакцинальная вакханалия”

02.03.2021, 11:24, Новости дня

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В Украине развернута кампания против вакцины от коронавируса, которой прививают жителей страны. Об этом на брифинге 2 марта заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Все наши деятели антивакцинальной вакханалии, которую устроили в нашей стране на протяжении двух месяцев, пытаются найти что-либо, чтобы вы, уважаемые украинцы, были не защищены, чтобы вы не делали прививок этой действенной эффективной европейской вакциной”, – сказал он.

По словам министра, противники вакцинации используют тезис, что якобы эту вакцину нельзя использовать для людей в возрасте старше 65 лет.

“Это фейк и манипуляция, которую наши в том числе политики делают умышленно, чтобы просто навредить вам”, – подчеркнул Степанов.

Он отметил, что сам после вакцинации 1 марта чувствует себя хорошо.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

По состоянию на 2 марта в Украине зарегистрировано 1 357 470 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5336 – за последние сутки. Скончалось 26 212 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 176 918 человек.

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