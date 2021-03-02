 

Аваков: Очень важно иметь доверие со стороны президента. Если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку

02.03.2021, 11:24, Новости дня
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал, что для него вопрос доверия президента Владимира Зеленского очень важен. 

“Очень важно иметь доверие со стороны президента, потому что ты с человеком каждый день работаешь. У него полномочия, которые ему дали люди. Я могу в некоторых случаях злиться или не соглашаться, а потом я даже Владимиру Александровичу говорю: “Послушайте, в конце концов, за вас проголосовало 75 или 73 – сколько там процентов? 73%? Вы имеете право на такую позицию”. Он отвечает: “Да”. Я говорю: “Поэтому я подчиняюсь. Но вы должны слышать и другую точку зрения”, – рассказал Аваков.

По его словам, Зеленский всегда выслушивает другую позицию. 

“Он не всегда сразу принимает решения – и это правильно, потому что это тяжеловесные решения. Как в случае с санкциями. Но очень важно, что есть такой конструктивный механизм. Без этого трудно работать”, – отметил министр. 

По словам Авакова, с Зеленским он встречается “наверное, несколько раз в неделю”.

Гордон спросил министра, он во всем поддерживает президента или есть вопросы, по которым идут дискуссии. 

“Мы часто ведем дискуссии на почти полный перечень вопросов. И это есть залог того, что будет ситуация как-то взвешенно развиваться. Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает. Он говорит: “Ну, тут ваша позиция понятна”. Ну, возможно, так и надо: чтобы был баланс мнений, чтобы мы могли тут двигаться как-то вперед поступательно… Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, – мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: “Извините, я пошел в отставку”. А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а потом он принимает решение, – это допустимая процедура плюрализма”, – отметил министр. 

Интервью с Аваковым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00 

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. За это время он поработал с четырьмя премьер-министрами. 

В октябре 2019 года Зеленский заявил, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок.

В мае 2020 года президент назвал Авакова “мощным министром” и сказал, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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