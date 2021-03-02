Глава Минздрава ожидает, что до лета в Украине будут делать до 7 млн прививок от коронавируса в месяц

02.03.2021, 11:24, Новости дня

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Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить число вакцинаций от коронавируса в Украине до 5–7 млн доз в месяц до лета. Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эфире канала ICTV вечером 1 марта.

“До конца этой недели мы в среднем должны дойти до 10 тыс. [доз в сутки]. Количество вакцинаций, которое мы планируем делать на третьем-четвертом этапе, – мы готовы выйти, наши мощности – 5–7 млн вакцинаций в месяц. […] Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры. Но, опять-таки, нужно, чтобы все выполняли свои обязательства по договорам [о поставке вакцин], которые у нас заключены”, – сказал он.

По словам министра, к концу года все желающие смогут получить прививки.

“Более того, у нас план, чтобы мы в этом году полностью обеспечили до ноября доступ [к вакцинам] всем без исключения гражданам”, – добавил он.

Степанов тоже привился от коронавируса. Министру сделали укол с вакциной AstraZeneca (CoviShield) в Александровской больнице Киева, процедуру транслировали онлайн. По словам главы Минздрава, он чувствует себя хорошо.

Первая партия вакцин прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Covishield привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. К вечеру 1 марта, по данным Степанова, сделали 4905 уколов.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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