Джоли продала картину Черчилля, подаренную ей Питтом 10 лет назад, за $11,5 млн – СМИ

02.03.2021, 11:24, Новости дня

Пейзаж “Минарет мечети Аль-Кутубия”, написанный в 1943 году на тот момент премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, был продан за $11,5 млн (порядка 323 млн грн). Об этом 1 марта на своем официальном сайте сообщил аукционный дом Christie’s.

Отмечается, что Черчилль в том же году подарил полотно 32-му американскому президенту Франклину Рузвельту.

“Это единственная картина Черчилля, созданная во время Второй мировой войны”, – говорится в публикации аукционного дома в Twitter.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with ‘Tower of the Koutoubia Mosque’ (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2

— Christie’s (@ChristiesInc) March 1, 2021

CNN сообщает, что последним владельцем картины была американская актриса Анджелина Джоли – пейзаж авторства Черчилля ей подарил экс-супруг, актер Брэд Питт 10 лет назад. По информации осведомленных источников, тогда он заплатил за нее $2,7 млн (примерно 76 млн грн) – это почти в четыре раза меньше нынешней стоимости полотна.

Отмечается, что последняя цена продажи является рекордной для полотен Черчилля. Имя покупателя полотна не называется. Актриса не прокомментировала сделку.

