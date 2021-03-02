Медведчук рассказал, за что покупает продукты после введения против него санкций

02.03.2021, 11:24, Новости дня

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Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук в интервью “ВВС News Україна” 2 марта рассказал, что ведет открытый образ жизни и покупает продукты и другие вещи за наличные деньги.

Политик сказал, что сейчас у него есть достаточное количество денег, в том числе наличные, которые он задекларировал. В истории пользования кредитной картой, по словам политика, не было ни одного платежа в течение нескольких последних лет.

Медведчук говорит, что не пользовался ею, поскольку в этом не было необходимости.

В интервью радиостанции он обвинил Службу безопасности Украины в фальсификации доказательств по его делу. Украинская власть, по мнению Медведчука, “готова идти по беспределу”.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.

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