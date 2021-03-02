Правильная диета может предотвратить эректильную дисфункцию

02.03.2021, 11:20, Разное

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Ученые заявили, что эректильную дисфункцию можно предотвратить с помощью правильной диеты. Импотенция является одной из основных проблем мужского здоровья. Она распространена среди всех возрастных групп, факторами риска являются употребление спиртных напитков, запрещенных веществ, курение.

В ходе проведения исследования специалисты обнаружили, что мужчины, придерживающиеся средиземноморской диеты, с меньшей степенью вероятности сталкиваются с эректильной дисфункцией. Авторами научной работы являются специалисты из Калифорнийского университета. Они отслеживали важность правильного питания в процессе крепления мужского здоровья.

Исследователи провели анализ данных, полученных в рамках опроса, в котором принимала участие 21 тысяча мужчин. Наблюдения за ними осуществлялись с 1986 по 2014 год. Оказалось, что у мужчин, употреблявших продуты питания, которые предлагает средиземноморская диета, был ниже риск развития эректильной дисфункции. Данная тенденция сохраняется даже в группе представителей сильного пола старше 60 лет.

Источник: timesofindia.indiatimes.com