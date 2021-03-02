 

Ученые сообщили о новой угрозе для человечества от глобального изменения климата

02.03.2021, 11:20, Разное
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Британские исследователи обнаружили еще одну угрозу для человечества, которую несет глобальное изменение климата. Она заключается в том, что потепление может привести к снижению эффективности пищевых цепочек, из-за чего крупные животные вымрут, а продовольственная безопасность окажется под угрозой.
Результаты исследований сотрудников Эксетерского университета и Лондонского университета королевы Марии показали, что рост температуры на четыре градуса Цельсия приводит к снижению эффективности пищевой цепочки на 56%. Так, фитопланктону и зоопланктону в теплой воде приходится ускорять метаболизм, а это сказывается на размножении и общем количестве биомассы.

Поскольку планктон является основной пищей для большинства пресноводных и морских существ, то сокращение биомассы может стать причиной их исчезновения. Кроме того, человек тоже зависит от стабильности пищевой цепочки, ведь у некоторых народов рацион полностью состоит из обитателей морей и океанов.

Источник: lenta.ru



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