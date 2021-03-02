 

Археологи нашли на острове Лесбос мраморные руины древнего дворца

02.03.2021, 11:20, Разное
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Согласно данным, которые представлены на сайте Минкультуры и туризма Греции, археологи нашли на острове Лесбос мраморные руины. Раскопки проводились на территории древнего дворцового комплекса под названием Митилини, который был сооружен в византийский период.
Ученые в ходе проведения работ обнаружили остатки ворот из мрамора. Представители местных властей хотят, чтобы средневековое укрепление стало частью современного туристического комплекса. Предполагается, что на этом месте будет велосипедная дорожка. При этом, маршрут гостей острова Лесбос будет проходить мимо древнейшей бани. Именно рядом с ней археологи нашли входные ворота из мрамора, примыкающие к части крепостной стены. Исследователи считают, что эти объекты были возведены в ранневизантийском периоде.

Для строительства древних ворот на острове Лесбос использовали девять плит, произведенных из мрамора серо-белого цвета. Между собой они скреплялись раствором из извести, их ширина составляла 2,05 метра, а высота 3,2 метра. Фасад данного археологического объекта был украшен барельефами. Внутри мраморных ворот археологи обнаружили черновую стену, которая поддерживала самое главное и теплое помещение в бане. При этом, находка была скрыта под слоем золы со следами горения. Ученые предполагают, что дворец Митилини подвергся крупному пожару. У ворот при проведении археологических раскопок нашли фолли и монеты из бронзы, произведенные в VI-VII веках нашей эры.

Источник: rg.ru



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