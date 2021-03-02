Ученые обнаружили связь между депрессией и риском язвенной болезни

02.03.2021, 11:06, Разное

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Основная причина развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – инфекция Helicobacter pylori. Более половины населения планеты – носители этой бактерии, однако язва развивается далеко не у всех. В настоящее время основной вид лечения этой болезни – антибактериальная терапия.

Причины язвенной болезни нужно изучать дальше

Вопрос о причинах развития язвы не закрыт. Нужно знать, какие факторы влияют на развитие язвенной болезни, чтобы предупредить ее. Это особенно важно, учитывая растущую устойчивость микробов к антибиотикам.

До открытия роли H.pylori в развитии язвенной болезни одной из важнейших ее причин считался стресс. С тех пор взгляд на главную причину болезни и на подход к лечению изменился. Однако авторы нового исследования считают, что в настоящее время необходимо пересмотреть, как действуют факторы образа жизни на риск язвы.

«Будучи медицинским студентом, я обратил внимание, как у некоторых пациентов симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта облегчаются после психотерапии или психиатрического лечения», – рассказал Йеда Ву (Yeda Wu) из Института молекулярной биологии Квинслендского университета в Австралии.

Депрессия и язва действительно связаны

Австралийские ученые провели крупное генетическое исследование, в которое они включили более 450 тысяч человек, данные о которых хранит британский биобанк (UK Biobank). Авторы исследования сопоставили особенности генома этих людей с риском появления у них язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

Ученые обнаружили восемь генетических вариантов, при которых риск развития язвы увеличивался. Оказалось, что шесть из них были связаны с увеличением вероятности инфицирования H.pylori. Профессор Наоми Рэй (Naomi Wray), ведущий автор исследования отметила, что физиологический механизм, за который отвечает один из этих генов, уже используется как мишень для лечения язвенной болезни. Остальные гены могут дать идеи для разработки новых видов терапии.

Отдельно авторы исследования изучили связь между большим депрессивным расстройством и язвенной болезнью. Для этого они использовали метод менделевской рандомизации: проверили, как часто в течение жизни язвенная болезнь развивается у людей, которые являются носителями генов депрессии и генов язвы.

Ученые пришли к выводу, что при депрессии повышен риск язвенной болезни. Они указывают, что при лечении людей с большим депрессивным расстройством врачам следует обращать внимание на симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это может помочь в ранней диагностике.

«Если мы сможем представить шкалу генетического риска пациентам, это может быть частью программы профилактики, способной снизить распространенность язвенной болезни», – считает Рэй.